Eskişehir'de Tarım İl Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Merve Karabaş ve küçük oğlu Ata Alp Karabaş, Osmaniye'den gelen babası Osman Nuri Keskin tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Anne ve oğul, aynı tabutta getirildikleri cenaze namazının ardından yan yana mezarlara defnedildi.

Kan donduran olay

Osmaniye'den kendi otomobiliyle Eskişehir'e gelen Osman Nuri Keskin, kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş'ı Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıkları sırada tabancayla vurarak öldürdü. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan otopside, Merve Karabaş ve oğlunun ikişer kurşun isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Hastanedeki işlemlerin ardından, anne ve oğulun cansız bedenleri aynı tabuta konuldu.

Cenazeleri, yakınları tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Yanartaş Sokağa getirildi. Burada, Merve Karabaş’ın eşi Ahmet Karabaş, annesi Hatice Keskin ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde helallik alındıktan ve dualar edildikten sonra cenazeler, Erenköy Mahallesi Merkez Camii’ne götürüldü. Cenaze töreninde, İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Ahmet Karabaş taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

"Hayatı tesadüfen yaşamamak lazım"

Öğle namazının ardından Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karabaş ailesinin yakınlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü personeli de katıldı. Cami imamı, Merve ve oğlu Ata Alp’in tek tabuta konulduğunu ifade ederek, “Başımıza ne zaman ne geleceği belli değil. Hayatı tesadüfen yaşamamak lazım. Yavrum ve annesi bir tabuttalar. Onun için yaşarken bize ne emredildiyse, öyle yaşamalıyız. Rabbimize kulluğu öyle yapalım” dedi.

Yan yana mezarlara defnedildiler

Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta yan yana açılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan ve eşinin saldırısından sokağın köşesine çöp atmaya gittiği için kurtulan Hatice Keskin de büyük bir üzüntü yaşadı. Ağlayan ve zaman zaman yürümekte güçlük çeken Keskin'i, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Osmaniye’den gelerek Eskişehir’de kızı ve torununu öldüren Osman Nuri Keskin ise çıkarıldığı mahkemede ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.