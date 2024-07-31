Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bayram Ali Koç, evine misafir olarak gelenlerin söyledikleri üzerine kayıplara karışmıştı. Kızlarının, deniz dibine bakmaları yönündeki ses kaydıyla ipucu verdiği Koç'un cesedi, 4 gün sonra Adakule yakınlarında denizde bulundu.

Kuşadası’nda yaşayan 3 kız babası Bayram Ali Koç, evinde misafir olarak bulunan kızının arkadaşlarının söyledikleri yüzünden büyük bir stres yaşadı. Söylentiler nedeniyle evini terk eden Koç'un kaybolduğu bildirildi. Kızlarının endişesiyle başladıkları aramalar, bir ses kaydına ulaşılmasıyla yeni bir yön aldı. Koç, telefonlarına bıraktığı sesli mesajda, "Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" demişti.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde, Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan bir amatör dalgıç, denizin dibinde boynunda taş bağlı bir erkek cesedi fark etti. Olayı yetkililere bildiren dalgıç, Sahil Güvenlik ekiplerinin cesedi çıkarmasına yardımcı oldu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 55 yaşındaki Bayram Ali Koç’a ait olduğu tespit edildi.

Bayram Ali Koç’un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şu an için olayın intihar olduğu düşünülüyor; ancak kesin nedenin belirlenmesi için detaylı bir inceleme ve soruşturma yürütülüyor. Koç'un, misafirlerin söyledikleri ve evdeki ortamın etkisiyle kendine zarar verme kararını almış olabileceği düşünülüyor.