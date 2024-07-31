Haziran ayında Türkiye'nin döviz ve Türk lirası korumalı mevduat hesaplarındaki toplam bakiye azalmaya devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Dövizden Dövize Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) hesaplarının toplam stoku, Mayıs ayı sonunda 68,1 milyar dolarken, Haziran ayında 4,3 milyar dolar azalarak 63,8 milyar dolara düştü.

Gerçek kişiler ve tüzel kişilerde düşüş

Gerçek kişilerin DDKKM stok bakiyesi, Haziran ayında 3,2 milyar dolar düşüşle 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin DDKKM stok bakiyesi ise 1,1 milyar dolar azalarak 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM de azaldı

Türk lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyesi de Haziran ayında 12 milyar lira düşüşle 37,1 milyar liradan 25,1 milyar liraya geriledi. Bu azalma, TL KKM'nin toplam bakiyesini 1 milyar doların altına çekti.