Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor. Son verilere göre, bu hesapların toplam tutarı 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarında düşüş süreci

BDDK'nın haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 2 trilyon 69 milyar TL'den 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye düştü. Bu düşüş, yatırımcıların kur korumalı mevduat hesaplarına olan ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Krediler ve mevduatlar da geriledi

Aynı hafta içinde, bankaların kredileri 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye geriledi. Mevduatlar ise 16 trilyon 392 milyar TL'den 493,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları

Tüketici kredileri de 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye düştü. Bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar arttı

Öte yandan, takipteki alacaklar 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi. Bu artış, bankaların tahsil edemediği kredilerin arttığını ve dolayısıyla risklerin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Bu veriler, 21 Haziran ile biten haftayı kapsıyor ve bankacılık sektöründeki genel trendleri yansıtıyor.