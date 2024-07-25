Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) düşüşe ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 881 milyar liraya düştü. Bu düşüş, 24 haftanın en yüksek düşüşü olarak kayda geçti.

12 Temmuz haftasında KKM hesapları 49 milyar lira erimişti. Bu haftaki 60,9 milyar liralık düşüş, son dönemdeki düşüş trendinin hızlandığını gösteriyor.

Önceki haftalardaki düşüşler

KKM bakiyesi, 28 Haziran'da 18,3 milyar lira, 5 Temmuz'da 22,9 milyar lira ve 12 Temmuz'da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi, 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.

KKM'nin genel durumu

KKM hesaplarının 2023 yılı içinde gösterdiği düşüşler, döviz talebini dizginleme amaçlı bu finansal enstrümanın etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Hükümet, katılımı azaltmaya yönelik çeşitli önlemler almasına rağmen, KKM'deki erimenin devam etmesi dikkat çekiyor.