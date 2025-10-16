Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya geriledi. Böylece KKM, bankacılık sektöründeki toplam mevduatın yüzde 0,97’si seviyesine düştü.
Bankacılık sektöründe genel durum
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre:
-
Toplam kredi hacmi, 10 Ekim haftasında 21 trilyon 199 milyar 717 milyon liradan 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liraya çıktı.
-
Toplam mevduat ise bankalar arası dahil 16 milyar 418 milyon lira artışla 24 trilyon 707 milyar 940 milyon lira oldu.
Tüketici ve ticari kredilerde artış
-
Tüketici kredileri 17 milyar 658 milyon lira artışla 2 trilyon 618 milyar 77 milyon liraya yükseldi.
-
Konut kredileri: 630 milyar 644 milyon lira
-
Taşıt kredileri: 49 milyar 811 milyon lira
-
İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 937 milyar 622 milyon lira
-
-
Taksitli ticari krediler, 15 milyar 746 milyon lira artarak 3 trilyon 128 milyar 719 milyon lira oldu.
-
Bireysel kredi kartı alacakları 2 trilyon 545 milyar 669 milyon liraya ulaştı; bunun 923 milyar 766 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 621 milyar 904 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluşuyor.
Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar
-
Takipteki alacaklar 4 milyar 653 milyon lira artarak 508 milyar 611 milyon lira seviyesine çıktı; 376 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
-
Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 932 milyon lira artışla 4 trilyon 503 milyar 631 milyon liraya yükseldi.