Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya geriledi. Böylece KKM, bankacılık sektöründeki toplam mevduatın yüzde 0,97’si seviyesine düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre:

Toplam mevduat ise bankalar arası dahil 16 milyar 418 milyon lira artışla 24 trilyon 707 milyar 940 milyon lira oldu.

Toplam kredi hacmi, 10 Ekim haftasında 21 trilyon 199 milyar 717 milyon liradan 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 17 milyar 658 milyon lira artışla 2 trilyon 618 milyar 77 milyon liraya yükseldi. Konut kredileri: 630 milyar 644 milyon lira

Taşıt kredileri: 49 milyar 811 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 937 milyar 622 milyon lira

Taksitli ticari krediler, 15 milyar 746 milyon lira artarak 3 trilyon 128 milyar 719 milyon lira oldu.