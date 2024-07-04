Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları düşüş trendini sürdürüyor. 27 Haziran haftasında KKM hesapları 2 trilyon 32,8 milyar TL'den 2 trilyon 14,5 milyar TL'ye geriledi.

Krediler artıyor, mevduat azalıyor

Aynı dönemde krediler 13 trilyon 627,8 milyar TL'den 13 trilyon 726,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 493,1 milyar TL'den 16 trilyon 447,3 milyar TL'ye düştü. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları da artış gösterdi.

Takipteki alacaklar yükselişte

BDDK verilerine göre, takipteki alacaklar da 214,9 milyar TL'den 216,1 milyar TL'ye yükseldi. Bu durum, bankacılık sektöründeki risklerin arttığına işaret ediyor.