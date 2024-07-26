Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar (KKM) 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL'lik bir gerileme gösterdi. Bu düşüş, son 6 ayın en sert gerilemesi olarak kaydedildi ve KKM'nin toplamı 1,88 trilyon TL'ye düştü.

Kur korumalı mevduatlardaki sert düşüş

Son dönemde faiz oranlarındaki artışa rağmen kur artışının altında kalan getiri oranları, kur korumalı mevduatlardan (KKM) ciddi bir çıkışa neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 19 Temmuz haftasında KKM'ler 60,9 milyar TL'lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, KKM'de son 6 ayın en büyük gerilemesi olarak kaydedildi.

KKM'nin toplam tutarı geriledi

KKM'lerdeki hızlı düşüşle birlikte toplam tutar 1,88 trilyon TL'ye geriledi. Ekonomistler, faiz oranlarının artışı ile döviz kuru arasındaki getiri farkının azalmasının, mevduat sahiplerinin KKM'leri tercih etmemelerine neden olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların daha yüksek faiz oranları arayışına girmesi, bu düşüşte etkili oldu.

Faiz artışlarının etkisi

Uzmanlar, faiz oranlarındaki artışın kur artışlarının önüne geçtiğini ve bu durumun mevduat sahiplerini KKM yerine daha yüksek getirili alternatif yatırım araçlarına yönlendirdiğini belirtiyor. KKM'den çıkan mevduatlar, genellikle klasik TL mevduatlara veya daha yüksek getiri sunan diğer yatırım enstrümanlarına kayıyor.

Gelecek beklentileri ve stratejiler

Ekonomistlere göre, KKM'deki düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor. Bu durum, faiz oranlarındaki yükselişin süreceği ve yatırımcıların daha karlı gördükleri yatırım araçlarına yöneleceği öngörüsüne dayanıyor. BDDK ve Merkez Bankası'nın bu durumu dengelemek için alabileceği önlemler ise yakından izleniyor.