Bu dönemde, bankacılık sektörünün kredi hacmi artarken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinde rekor düzeyde bir düşüş kaydedildi.

Bankacılık sektöründe kredi hacmi artışı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 2 Ağustos haftasında 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya ulaştı. Kredi hacmindeki bu artış, ekonomideki kredi talebinin devam ettiğini gösteriyor.

Mevduatlarda azalma

Toplam mevduat ise bankalar arası işlemler dahil olmak üzere 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü. Mevduatlardaki bu azalma, sektörde likiditeye olan ihtiyacı işaret edebilir.

Tüketici kredilerinde artış

Tüketici kredileri, 2 Ağustos itibarıyla 11 milyar 519 milyon lira artarak 1 trilyon 756 milyar 674 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 451 milyar 414 milyon lirası konut kredisi, 85 milyar 739 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 219 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Kur korumalı mevduat bakiyesinde tarihi düşüş

Haftanın en dikkat çekici gelişmesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki düşüş oldu. 2 Ağustos itibarıyla KKM bakiyesi yüzde 3,7 azalarak 1 trilyon 764,3 milyar liraya geriledi. Bu, 67 milyar 719 milyon liralık bir azalışa karşılık gelirken, haftalık bazda tüm zamanların en hızlı düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 3 milyar 77 milyon lira artarak 244 milyar 296 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 183 milyar 697 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankaların yasal öz kaynakları ise 4 milyar 355 milyon lira artışla 3 trilyon 68 milyar 904 milyon liraya ulaştı.