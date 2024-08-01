Bu kapsamda, KKM hesaplarına stopaj uygulaması getirildi. Yeni düzenlemeye göre, 6 ay vadeli KKM hesaplarında %7,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %5 oranında stopaj uygulanacak.

Altın ve kur korumalı katılım hesaplarına da stopaj

Stopaj uygulaması, yalnızca Kur Korumalı Mevduat hesapları ile sınırlı kalmayarak, altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de geçerli olacak. Bu hesap türlerinde de aynı stopaj oranları uygulanacak. 6 ay vadeli hesaplarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %5 stopaj kesintisi yapılacak.

Ekonomik etkiler ve beklentiler

Bu yeni düzenleme, KKM hesaplarına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Vergi avantajının kaldırılması ve stopaj oranlarının belirlenmesi, yatırımcıların KKM hesaplarına olan ilgisini etkileyebilir. Hükümetin bu adımı, ekonomik dengeyi sağlama ve vergi gelirlerini artırma amaçlı olarak değerlendiriliyor.

Resmi Gazete'deki karar metni

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan vergi avantajı kaldırılmış olup, 6 ay vadeli hesaplarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %5 oranında stopaj uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama, altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de aynı oranlarda geçerlidir."