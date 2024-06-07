Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM hesaplarındaki toplam bakiye 2 trilyon 124 milyar liraya geriledi. Geçen hafta yaşanan 36,8 milyar liralık düşüş, son üç ayın en yüksek haftalık kaybı olarak dikkat çekiyor. Peki, KKM'den çekilen bu paralar nereye gidiyor?

Kredi hacmi ve tüketici kredileri artıyor!

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Mayıs itibarıyla 120 milyar lira arttı.

Tüketici kredileri 20,5 milyar lira yükselişle 1 trilyon 686 milyar liraya ulaştı.

Taksitli ticari krediler 20,9 milyar lira artarak 1 trilyon 661 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 454 milyar lira oldu.

KKM'nin geleceği ne olacak?

KKM'deki bu hızlı düşüş, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar, KKM'nin geleceğine dair farklı görüşler sunarken, ekonomik gelişmelerin bu süreci nasıl etkileyeceği merak konusu.

Mevduat düşerken, krediler yükselişte!

Bankacılık sektöründe toplam mevduat 202 milyar lira azalırken, kredilerdeki artış dikkat çekiyor. Bu durum, ekonomik aktivitedeki canlılığı göstermekle birlikte, aynı zamanda kredi risklerini de gündeme getiriyor.

Bankacılık sektöründe neler oluyor?

KKM'deki düşüş, bankacılık sektöründeki dengeleri nasıl etkileyecek? Tasarruf sahipleri hangi yatırım araçlarına yönelecek? Kredi hacmindeki artışın ekonomiye etkileri neler olacak? Bu soruların yanıtları, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.