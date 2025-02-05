Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alındı. Serim'in yerine, 2018-2022 yılları arasında aynı görevde bulunan Ali Murat Başçeri'nin atanacağı belirtiliyor. Atama kararının önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Halil Falyalı ile ticari ilişkileri gündeme geldi

Serim, Ağustos 2024'te Metin Feyzioğlu'nun yerine KKTC Büyükelçisi olarak atanmıştı. Ancak, göreve başlamasının ardından, suikast sonucu öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile olan ticari ilişkileri gündeme gelmişti. İddialara göre, Serim ve Falyalı, KKTC'de Northern Associates Trading Ltd. adlı şirkette ortaklık yapmışlardı.

Henüz resmi bir açıklama yok

Serim'in görevden alınmasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, atama kararının kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Yeni büyükelçi olarak atanması beklenen Ali Murat Başçeri, daha önce 2018-2022 yılları arasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Başçeri'nin yeniden atanmasıyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.