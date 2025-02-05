Kıbrıs basınında yer alan ve gündeme bomba gibi düşen habere göre, KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, büyükelçi görevinden alındı. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi önemli kurumlarda görev yapan Yasin Ekrem Serim, son olarak Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi olarak atanmıştı. Atama kararının önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Yasin Ekrem Serim kimdir? Kariyeri ve görevleri

Yasin Ekrem Serim, 27 Mart 1986'da Kocaeli’de doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun olan Serim, yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. Ayrıca, Harvard Kennedy School'da Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim, kariyeri boyunca Türkiye’nin diplomatik ve siyasi kurumlarında önemli görevler üstlendi. Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışmanlık yaptıktan sonra Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürlüğü, Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı, Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü gibi pozisyonlarda bulundu.

Son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Serim, Ağustos 2024’te Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi olarak atanmıştı. Ancak, Kıbrıs basınında yer alan iddialara göre, görev süresi yalnızca 5,5 ay sürdü ve yerine eski Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin atanması bekleniyor.