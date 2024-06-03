Sakarya’da üniversitede düzenlenen ‘27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatından Alınacak Dersler’ konulu konferansa katılan Tatar, program sonrasında Sapanca ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de bu buluşmada yer aldı ve Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir dava olduğunu vurguladı. Vali Karadeniz, "Kıbrıs hem Kıbrıs Türklerinin hem de bizim milli davamızdır. Bu dava, ülkemizin güvenliği için de büyük önem taşımaktadır" dedi.

KKTC'deki ekonomik gelişmeler ve yatırım fırsatları

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin son yıllarda turizmde büyük başarılar elde ettiğini belirtti. “On beş sene önce on bin yatak kapasitesine sahipken, şimdi otuz bin yatağı geçtik ve yeni otel projeleri onay bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmdeki yatırımları ile üniversiteleriyle ve sanayi bölgeleriyle gelişmeye devam ediyor. Türkiye’den aktarılan su da tarım ve sanayi için büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

Tatar, iş adamlarına seslenerek, “Kıbrıs’a sizlerin gözüyle baktığınızda fırsatlar bulabileceğinize inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalıcılığı ve ekonomik potansiyeli pekişmiştir. Bu nedenle siz değerli iş insanları, Kıbrıs’ta fırsatlar yakalayabilir ve yatırım yapabilirsiniz” dedi.

Yurtdışından yatırımcı ilgisi ve KKTC’nin geleceği

KKTC’ye yurtdışından yoğun yatırımcı ilgisi olduğunu aktaran Tatar, “Amerika’dan, İskandinavya ülkelerinden, İngiltere’den, Kazakistan’dan, İran’dan, Ukrayna’dan, Rusya’dan çok sayıda yatırımcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Yasalarımızı tekrar gözden geçirerek yabancıların ve Türk vatandaşlarının mülk alımını düzenledik” dedi.

KKTC’nin Antalya, Bodrum ve Kuşadası gibi turistik bölgelerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini ifade eden Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olağanüstü gelişme sağlıyor. Bu nedenle siz değerli iş insanları, orada fırsatlar yakalayıp yatırımlar yapabilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık” şeklinde konuştu.

KKTC'ye yatırım ve iş birliği daveti

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin doğal bir uzantısı olduğunu belirterek, Sakaryalı iş insanlarını KKTC’ye yatırım yapmaya davet etti. Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sizleri her zaman görmekten memnuniyet duyarız. Herkesi turist, öğrenci veya iş insanı olarak KKTC’ye bekliyoruz” dedi.