Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KKTC vatandaşı öğrenciler için önemli bir duyuru yaptı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren KKTC vatandaşı öğrenciler, Türk vatandaşı öğrencilerle aynı katkı payı ve öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

KKTC'li öğrencilere ücret muafiyeti

Erol Özvar, yazılı açıklamasında, yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine dair kararın yenilendiğini belirtti. Özvar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile KKTC vatandaşı öğrencilerimiz, katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türk vatandaşı öğrencilerimizle aynı esaslara tabi olacaklar" dedi.

Yeni düzenlemenin detayları

YÖK Başkanı Özvar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak bu düzenlemenin detaylarını paylaştı. Devlet üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrenciler, herhangi bir öğrenim ücreti ödemeyecek. Özvar, bu kararın 13 Eylül 2023 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alındığını ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın katkılarıyla uygulamaya konduğunu belirtti.

Geçmiş yıllardaki uygulama devam edecek

Özvar, kararın 1'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile devlet üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrencilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi herhangi bir ücret ödemeyeceklerinin hüküm altına alındığını ifade etti. Bu uygulama, KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan ve devlet üniversitesine kayıt yaptıran tüm öğrenciler için geçerli olacak.

Ekstra ücret sadece belirli durumlar için geçerli olacak

Erol Özvar, program sürelerini aşan veya ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yalnızca katkı payı ödeyeceklerini belirtti. Bu düzenleme, öğrencilerin eğitim masraflarını minimize etmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenleme, KKTC vatandaşı öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı ve daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu adım, Türkiye'nin KKTC ile olan eğitim işbirliğini daha da güçlendirecek.