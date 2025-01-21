Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki yangında hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan etti. Karar, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yayımlandı ve 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.

Ulusal yas kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

KKTC Bakanlar Kurulu’nun yayımladığı kararda, "Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.