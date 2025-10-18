Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yarın gerçekleştirilecek. 218 bin 313 seçmen, oy pusulasındaki 8 adaydan birine oy verecek.

Adaylar ve partiler

Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olarak seçime katılırken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak yarışacak.

Bağımsız adaylar Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı seçmenin tercihine sunulacak. Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı olarak yarışacak.

Seçim sistemi

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda herhangi bir aday, oyların yüzde 50+1’ini (salt çoğunluğu) alırsa doğrudan seçilecek. Salt çoğunluk sağlanamazsa, ilk turda en fazla oy alan iki aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Kampanya ve yasaklar

Adaylar, seçim yasaklarının başlayacağı bugün saat 18.00’e kadar kampanyalarını sürdürebilecek.

KKTC’de geçmiş seçimler

KKTC’de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve dönem kısıtlaması bulunmuyor.