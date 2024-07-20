Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Lefkoşa'da düzenlenen geniş çaplı tören ve etkinlikler, adanın tarihindeki bu önemli dönüm noktasını vurgulamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu özel gün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yarım yüzyılını anmak için düzenlenen etkinliklerle taçlandırıldı. Etkinliklerin en dikkat çekici kısmı ise, 50 savaş gemisiyle yapılan ihtişamlı gövde gösterisi oldu. KKTC, bu büyük deniz gösterisiyle hem tarihsel önemini pekiştirdi hem de dünya genelindeki izleyicilere güçlü bir mesaj gönderdi.

Bu törenler, KKTC'nin tarihini, egemenliğini ve ulusal birliğini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen büyük bir organizasyonun parçası olarak öne çıkıyor.