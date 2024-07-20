Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü İzmir’de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak, Karşıyaka ve Bornova belediyeleri, 20 Temmuz’daki kutlamalar öncesinde şehri KKTC bayraklarıyla süsledi. Cumhuriyet Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı, Kemeraltı, Üçyol Meydanı ve Bornova’nın çeşitli bölgelerinde KKTC bayrakları dalgalanıyor.

Resmi tören, 20 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Etkinlikte şiirler okundu ve halk dansları ekipleri gösteriler sundu