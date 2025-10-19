Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi sona erdi. 218 bin 313 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 6 ilçede kurulan 777 sandıkta vatandaşlar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oldu. Böylece, 2020 yılından bu yana görevde bulunan Ersin Tatar dönemi sona erdi.

Seçim süreci ve katılım oranı

Oy verme işlemi sabah 08.00’de başladı ve akşam 18.00 itibarıyla tamamlandı. YSK’nın ilk açıklamasına göre, seçimlere katılım oranı yüzde 72 civarında gerçekleşti. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı, saat 19.00’da seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

KKTC genelinde toplam 777 sandıkta oy kullanılırken, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele ilçelerinde seçimler büyük ölçüde sakin ve güvenli bir ortamda geçti.

Yedi aday yarıştı, biri çekildi

KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanı olabilmek için toplam yedi aday yarıştı. Yarışta,

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi - CTP), Nilüfer Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem hastaneye sevk edildi İçeriği Görüntüle

Ersin Tatar (Bağımsız),

Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi),

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız),

Ahmet Boran (Bağımsız),

Mehmet Hasgüler (Bağımsız) ve

İbrahim Yazıcı (Bağımsız) yer aldı.

Bağımsız aday Hüseyin Gürlek, seçimden kısa süre önce adaylıktan çekildiğini açıklasa da Seçim ve Halkoylaması Yasası gereği ismi oy pusulasında yer almaya devam etti.

YSK’dan ilk açıklama: “Erhürman önde”

Yüksek Seçim Kurulu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın seçimde açık ara önde olduğunu duyurdu. Sandıkların yüzde 95’inin açılmasıyla birlikte Erhürman oyların yaklaşık %54,3’ünü, Ersin Tatar ise %41,7’sini aldı. Diğer adaylar ise toplamda %4 civarında oyda kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte Erhürman, KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından başkent Lefkoşa’da CTP genel merkezi önünde kutlamalar başladı. Partililer, ellerinde Kuzey Kıbrıs ve Türkiye bayraklarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

Erhürman’dan ilk açıklama: “Türkiye ile yakın istişare sürecek”

Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk konuşmada, Türkiye ile yakın ilişkilerin süreceğini vurguladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası alanda varlığını güçlendirmek ve halkının refahını artırmak zorunda. Dış politika elbette Türkiye’yle yakın istişare içinde yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Erhürman, ayrıca toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkı demokrasisine sahip çıkmıştır. Şimdi artık kutuplaşmayı değil, birlikte üretmeyi konuşma zamanıdır.” dedi.

Ersin Tatar’dan olgun bir mesaj

Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa değerlendirmede, “Demokrasimizin olgunluğunu bir kez daha gösterdik. Halkımızın kararına saygı duyuyorum. Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın, devir teslim töreninin ardından Meclis’te milletvekili olarak siyasi hayatına devam etmesi bekleniyor.

Tufan Erhürman kimdir?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” başlıklı teziyle akademik kariyerine devam eden Erhürman, Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulması sürecinde aktif görev aldı.

Akademik yaşamı boyunca Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde ders verdi. Kamu yönetimi, idare hukuku ve demokratik denetim mekanizmaları üzerine birçok makalesi yayımlandı.

Siyasi kariyerine 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak başladı. 2013’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçilen Erhürman, 2016’da CTP Genel Başkanı oldu. 2018’de kurulan koalisyon hükümetinde KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. Hükümetin 2019’da dağılmasının ardından muhalefet lideri olarak aktif siyasetini sürdürdü.

Yeni dönemde beklentiler ve gündem

Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Kıbrıs müzakereleri, ekonomi, enerji politikaları ve iç reformlar öncelikli konular arasında yer alacak.

Erhürman, seçim sürecinde özellikle “üretim ekonomisine dönüş, genç istihdamı ve şeffaf kamu yönetimi” vaatleriyle dikkat çekmişti.

Uzmanlar, Erhürman’ın Türkiye ile uyumlu ancak daha bağımsız bir diplomasi dili benimseyebileceğini, aynı zamanda federal çözüm perspektifine açık bir çizgi izleyeceğini değerlendiriyor.

Resmi sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YSK’nın, seçim sonuçlarını önümüzdeki birkaç gün içinde resmi olarak ilan etmesi bekleniyor. Ardından, yemin töreniyle birlikte Tufan Erhürman resmen görevine başlayacak. Devir teslim töreninin Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılması planlanıyor.