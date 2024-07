Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Macar kemancı Kristóf Baráti ve Türk piyanist Tuna Bilgin’in tarihi taş ocağında verdiği konserle yaza merhaba dedi…

MUĞLA (İGFA) - Bu yıl da “Avrupa’nın en seçkin festivalleri EFFE2025” ödüllüne layık görülen Gümüşlük Müzik Festivali, Macar – Türk ikilisinin açılış konseriyle kapılarını müzikseverlere açtı. Bu yıl 21. yılını kutlayan festivalin açılış törenine ve hemen ardından gerçekleşen Baráti & Bilgin ikilisinin konserine, Bodrum’un tanınmış simaları ve sanatseverler katıldı.

KRİSTÓF BARÁTİ VE TUNA BİLGİN KONSERİNE YOĞUN İLGİ

25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda “Taşta” başlığı ile düzenlenen konserlerin ilkinde, Macar kemancı Kristóf Baráti ve Türk piyanist Tuna Bilgin, izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. Dünya çapında olağanüstü nitelikte bir müzisyen olarak ilgiyi üstünde toplayan keman virtüözü Kristóf Baráti, festivalin yurtdışı eğitim bursuyla desteklenen, son iki yıldır ise festival kapsamında verdiği konserlerle dikkat çeken genç piyanist Tuna Bilgin, Romantik Dönem bestecilerden Beethoven, Brahms ve Franck’ın sonatlarıyla izleyici karşısına çıktı.

Kusursuz tekniği, geniş ifade yelpazesi ve kemanına kattığı şiirselliği, genç piyanistimiz Tuna Bilgin’in mükemmel performansı eşliğinde sergileyen Kristóf Baráti, açılış konserinde programa L.V. Beethoven’ın, “Keman ve Piyano Sonatı No. 5 Fa Majör, Op. 24 “Bahar Sonatı” ile başladı. Kristóf Baráti & Tuna Bilgin ikilisi, daha sonra J. Brahms’ın, “Keman Sonatı No. 2 La Majör, Op. 100” adlı yapıtını seslendirerek büyük alkış aldı. Programda son eser, C. Franck’ın, “Keman Sonatı, La Majör” başlığını taşıyordu. İzleyicinin yoğun alkışlarıyla tekrar sahneye gelen ikili bis yaparak geceyi sonlandırdı.

H4NDS DUO: DÖRT EL PİYANO PERFORMANSI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

21. Gümüşlük Müzik Festivali, Portekizli piyanistler António Silva & Tiago Nunes’un 14 Temmuz Pazar akşamı verdiği konserle devam etti. Klasik müzikseverleri Bitez Aktur’daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluşturan

Portekizli piyano ikilisi Silva ve Nunes, konser sonunda ayakta alkışlandı. İkili, 2019 pandemi döneminde geliştirdikleri eserlerinden oluşan dört el piyano ‘H4NDS DUO’ projeleriyle beğeni topladı.

Farklı coğrafyalardan bestecilerin eserlerini içeren ve sınırları müzikle kaldırma fikrine odaklanan H4NDS DUO projesi ve aynı adlı albüm; Schubert, Grieg, Dvořák ve Gluck gibi bestecilerin eserlerinden oluşuyordu. Coğrafi çeşitliliğe ve özgürlükleri kısıtlananların dayanıklılığına övgü niteliğine sahip olan proje dışında İkili, List, Debussy, M. Tokuyama ve A. Piazzolla’dan eserler de seslendirdi.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Dört El” piyano ziyafetinde Portekizli ikili ilk olarak; F. Schubert’ten, “Fantezi Fa minör, D.940” adlı eseri seslendirdi. Sanatçılar bu eserin ardından E. Grieg’den, “Norveç Dansları, Op. 35; A. Dvořák’tan, “Slav Dansları: No.2, Op. 72 “Dumka” No.8, Op. 46 “Furiant” ve F. Liszt’ten, “Funérailles - Harmonies poétiques et religieuses, S.173, No. 7” adlı yapılarla izleyiciden alkış aldı.. Program ikinci yarısında C. Debussy’nin, “L’isle Joyeuse, L. 106” başlıklı eseri ile açıldı. Daha sonra M. Tokuyama’nın, “Musica Nara op.25” adlı eseri izleyici ile buluştu. Gece A. Piazzolla’nın, “Invierno Porteño”, “Nightclub 1960” ve “Libertango” başlıklı yapıtlarıyla son buldu.

‘KUMDA KEMAN’- GENÇ KEMANCILARA ÖVGÜ YAĞDI

Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) tarafından 2006’dan beri düzenli olarak gerçekleştirilen masterclasslar kapsamında bu yıl ilk sınıf mezunlarını verdi. 2024’ün ilk ustalık sınıfına katılan Keman Masterclass öğrencileri, keman sanatçıları Kristóf Barati ve Erkin Onay’la bir hafta boyunca müzikal bilgi ve enstrümanlarında ustalık kazandılar. Yoğun etüt programı ve derslerin sonunda geçtiğimiz akşam festivalin Gümüşlük sahilindeki sahnesi Toprak Ev’de izleyici karşısına çıkan GFA Keman Masterclass öğrencileri, keman için yazılmış eserlerden derledikleri bir repertuvarla sahneye çıktı.

Yaşları 12 ila 21 arasında değişen, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Bakü Bülbül Müzik Okulu, Mimar Sinan İstanbul Devlet Konservatuarı gibi farklı eğitim kurumlarında gelen 9 genç yetenek, Toprak Ev’in sahnesinde hünerlerini sergiledi. C. Saint-Saëns, Fritz Kreisler, Joachim Raff, Henryk Wieniawski, W. A. Mozart, N. Paganini, Antonín Dvořák ve Béla Bartók gibi sevilen bestecilerin keman için yazılmış eserlerini seslendiren öğrenciler, konserin ardından düzenlenen törenle, sertifikalarını eğitmenleri Erkin Onay’ın elinden alma şansına sahip oldu. GFA Keman Masterclass öğrenci konserinin geliri önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yılın öğrenci fonunda kullanılacak. GFA fonu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurt içi veya yurtdışı eğitim giderlerine aktarılıyor.