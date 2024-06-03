Urla’da 12. Klasik Otomobil Şöleni büyük ilgi gördü! Klasik otomobillerin renkli görüntüleri ve nostaljik atmosferi, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Urla meydanında coşku yayıldı

Urla Cumhuriyet Meydanı, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Klasik Otomobil Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Urla Belediyesi’nin katkıları ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleşti. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri ve Konya’dan gelen klasik otomobil derneklerinin katılımıyla şölen, adeta bir nostalji rüzgarı estirdi.

Başkan balkan’dan teşekkür

Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zamanın ruhunu, tasarım anlayışını ve dönemin yaşam tarzını yansıtan nadide araçlar, sahiplerinin tutkusu sayesinde bizlere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Klasik otomobil sahibi olmanın, onları korumanın ve restore etmenin ne kadar emek ve tutku gerektirdiğini biliyoruz. Etkinliğimizin paydaşı İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'ne, misafirlerimiz olan diğer klasik otomobil derneklerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Eğlenceli anlar ve söyleşiler

Etkinlik boyunca klasik otomobil sahipleri, araçlarını sergilerken ziyaretçilere araçlarının hikayelerini anlattı. Klasik otomobillerin avantajları, dezavantajları ve restorasyon süreçleri üzerine yapılan söyleşiler, katılımcılardan büyük ilgi gördü. DJ performansı ve araçlardan çıkan aragaz sesleriyle şölenin coşkusu doruğa çıktı.

Etkinlikte, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD), Başkan Selçuk Balkan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Balkan, şölenin önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı olacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.