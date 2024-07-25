Keman sanatçısı Andre Soueid, klasik müzikle modern pop kültürünü eşsiz bir şekilde harmanlayarak Bendita Türkbükü'nde unutulmaz bir performansa imza attı. Lübnan’ın Beyrut şehrinden çıkan yetenekli sanatçı, geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla hayranlarını büyüledi.

Kültürel bir yolculuk

Soueid, Lübnan kültürünün zengin ezgilerinden, dünya çapında popüler modern şarkılara kadar geniş bir müzik yelpazesini kemanı ile birleştirdi. Türkçe arabeskten Türkçe popa kadar geniş bir yelpazede oluşturduğu özel DJ performans listesi, izleyicilere hem dinletici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.

Rezervasyonlar çabucak doldu

Bu sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Andre Soueid’in konseri, Bendita Türkbükü’nde günler öncesinden tamamen dolmuş durumda. Bu muazzam performansı kaçırmak istemeyenler, 3 Ağustos tarihinde Soueid’in tekrar sahne alacağı tarihi not etmeyi unutmamalı.