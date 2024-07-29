Bunlar da ilginizi çekebilir

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı. İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti. Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.