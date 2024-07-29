Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız, güçlü bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Hindistan ile karşılaşan milliler, 6-2'lik skorla galip gelerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Hindistan'a karşı üstün performans

Milli takımımız, Hindistan'a karşı oynanan maçta üstün bir performans sergiledi. Maçın setlerini 6-2'lik skorla kazanarak yarı finale yükselme başarısı gösteren takım, okçuluk dalında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Yarı finalde rakip bekleniyor

Milli takımımız, yarı finalde İtalya ile Fransa arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Bu önemli mücadele, bugün saat 17.10'da gerçekleştirilecek. Yarı finaldeki rakibine karşı da üstün bir performans sergilemeyi hedefleyen milliler, finale çıkma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.