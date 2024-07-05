Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma çözümlerine yöneldiğini belirtti. Özellikle vantilatörler, fiyat ve performans avantajıyla büyük ilgi görüyor.

Özgün, yaz mevsiminin başlaması ve sıcaklıkların artmasıyla klima satışlarında büyük bir artış yaşandığını ifade etti. Geçen aya göre klima satışları 5 kat, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4 kat arttı. Ancak klima fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler, vantilatörlere yönelerek alternatif soğutma çözümleri arayışına girdiler. Özgün, vantilatörlerin yanı sıra taşınabilir soğutma cihazları ve soğuk buhar makinelerinin de tercih edilen diğer ürünler arasında olduğunu belirtti.

Vantilatör satışlarında büyük artış

Vantilatör satışlarının haziran ayında, mayıs ayına göre 16 kat arttığını açıklayan Özgün, geçen yıl aynı döneme göre de 4,5 katlık bir artış yaşandığını söyledi. Bu artışın, tüketicilerin bütçelerine uygun alternatif soğutma çözümlerine yönelmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında beklenti artacak

Özgün, Temmuz 2023'ün klima ve vantilatör kategorilerinde en yüksek arama hacmi ve satış adedine sahip ay olduğunu hatırlatarak, bu yıl da benzer bir eğilimin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Hepsiburada olarak yaz sezonunda artan talepleri karşılamak için stoklarını genişlettiklerini ve tüketicilere en iyi hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Klima ve vantilatörlerde rekor düzeyde talep

Koçtaş Ticari Direktörü Şefika Doğru da klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma yöntemi olarak vantilatörleri tercih ettiğini belirtti. Doğru, Koçtaş'ın geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyat yapısıyla toplam pazardan yüzde 5 pay almayı hedeflediklerini söyledi.

MediaMarkt Türkiye Kategori Direktörü Hakkı Orhun ise geçen ay hem klima hem vantilatör kategorilerinde rekor düzeyde talep gerçekleştiğini belirtti. Orhun, soğutma cihazlarının farklı kapasitelerde olduğunu ve tüketicilerin stok bulduğu yerden almayı tercih ettiğini vurguladı. Geçen yıl rekor seviyede olan 1.4 milyon adetlik satışın, bu yıl 1.5 milyon adetle aşılması bekleniyor.