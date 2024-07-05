İSTANBUL (AA) - OKTAY ÖZDEMİR - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma çözümlerine yöneldiğini belirterek, "Bu noktada en çok tercih edilen ürünler arasında vantilatörler ön plana çıkıyor. Vantilatörler, hem uygun fiyatlı olmaları hem de fiyat performans açısından tüketicilere cazip gelmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özgün, klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma çözümleri arayışına girdiğini ve bu doğrultuda en çok tercih edilen ürünün vantilatör olduğunu ifade etti.

Yaz mevsiminin başlaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle klima satışlarında büyük bir artış yaşandığını bildiren Özgün, klima satış adetlerinin geçen aya göre yaklaşık 5 kat, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4 kat arttığının bilgisini paylaştı.

Özgün, klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma çözümlerine yöneldiğini belirterek, "Bu noktada en çok tercih edilen ürünler arasında vantilatörler ön plana çıkıyor. Vantilatörler, hem uygun fiyatlı olmaları hem de fiyat performans açısından tüketicilere cazip gelmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Ayrıca taşınabilir soğutma cihazları ve soğuk buhar makineleri gibi alternatifler de tercih edilen diğer ürünler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- Vantilatör satışlarında 4,5 katlık artış

Vantilatör satışlarının haziranda mayısa göre 16 kat artış göstererek, en çok ilgi gören ürün grubu olduğu bilgisini veren Özgün, geçen yıl aynı döneme göre de vantilatör satışlarında 4,5 katlık bir artış yaşandığını söyledi.

Özgün, taşınabilir soğutma cihazlarında da benzer şekilde artışlar gözlemlendiğini dile getirerek, bu artışların tüketicilerin bütçelerine uygun alternatif soğutma çözümlerine yönelmesiyle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.

Temmuz 2023'ün, klima ve vantilatör kategorileri için en yüksek arama hacmi ve satış adedine sahip ay olduğunu hatırlatan Özgün, bu yıl da benzer bir yönelimin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Özgün, bu ay, geçen yılın aynı dönemine göre klimalarda ve vantilatörler satışlarında 2 kat artış öngördüklerini ifade ederek, "Hepsiburada olarak, yaz sezonunda artan talepleri karşılamak üzere stoklarımızı genişlettik ve tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, yaz sezonunda satışlarımızın önemli ölçüde artacağını ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Koçtaş Ticari Direktörü Şefika Doğru da klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin alternatif soğutma yöntemi olarak vantilatörü tercih ettiğini belirtti.

İçinde bulundukları modern satış kanalında klima pazarının önemli bir oyuncusu olduklarına işaret eden Doğru, "Rekabetçi fiyat yapımız ve müşterilerimize sunduğumuz güven ortamıyla toplam pazardan bu yıl yüzde 5 pay almayı hedefliyoruz." dedi.

Doğru, hem duvar tipi klima fiyatlarını yüksek bulan tüketicilerin hem de farklı sebeplerden alternatif soğutma cihazları arayan tüketicilerin olduğunu ifade ederek, bu tüketicilerin vantilatör, tavan vantilatörü, evaporatif soğutucu veya yine bir klima ürünü olan mobil klima gibi ürün gruplarına yönelim gösterdiğinin bilgisini paylaştı.

Tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını dile getiren Doğru, "Çok geniş ürün çeşitliliğimizin olduğu vantilatör grubunda klima satışlarımızın en az 5 katı satış hacmimiz bulunuyor." diye konuştu.

Sezonsal ürünlerdeki talebin her zaman üretici ve ithalatçı için risk teşkil ettiğine dikkati çeken Doğru, "Talebin en az yüzde 10 üzerinde artış öngören bir piyasada buna göre de bir arz ortamı yaratıldı. Mevsim başında talebin bu denli yüksek seviyede olması, arzın dengelenememesiyle beraber sezonda stok sorunu olarak tüketicilerin karşısına çıkabilir. Koçtaş olarak bizler ise müşterimize istikrarlı bir satış sağlamak üzere hazırlıklarımızı yapmış durumdayız." şeklinde konuştu.

- "Bu yılın, 1.5 milyon adet civarı satışla kapanması bekleniyor"

MediaMarkt Türkiye Kategori Direktörü Hakkı Orhun ise geçen ay hem klima hem vantilatör kategorilerinde rekor düzeyde talep gerçekleştiğini belirtti.

Klimaların, mobil klimaların ya da vantilatörlerin soğutma kapasiteleri açısından birbirinin yerine geçen ürünler olmadığını vurgulayan Orhun, "Tüketiciler bu nedenle stok bulduğu yerden almayı tercih etti. Burada ilk önceliğin kurulum süresi olduğunu söylemek mümkün. Sektör genelinde yıllık ortalama satış adedinin 800-900 bin civarında.Geçen yıl ise soğutma cihazlarında rekor bir sayıyla 1.4 milyon adetlik satışın gerçekleşti. Bu yıl bu rekorun tekrar kırılarak 1.5 milyon adet civarı satışla kapanması bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.