Sıcak hava dalgalarıyla mücadelede klimalar büyük bir rahatlık sağlasa da, yanlış kullanıldıklarında sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, klima kullanımının doğru yapılmaması durumunda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtiyor.

Soğuk algınlığı ve üşütme: Klimanın aşırı düşük sıcaklıklarda çalıştırılması, vücut ısısında ani değişimlere neden olabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve soğuk algınlığı, üşütme gibi hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Kuruluk ve solunum sorunları: Klimanın hava içindeki nemi azalttığı biliniyor. Bu kuruluk, ciltte ve gözlerde tahrişe yol açabilir. Ayrıca, kuru hava solunum yollarında iritasyona neden olarak astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir.