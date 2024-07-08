Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan klima kullanımı, çocuklarda Lejyoner Hastalığı olarak bilinen Legionella pneumophila bakterisi kaynaklı zatürre vakalarında artışa neden oldu. Özellikle otel ve tatil köylerinde klima maruziyetine bağlı hastalıkların arttığını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun COVID-19'a kıyasla çocuklarda daha fazla zatürreye yol açtığını ve bunun şaşırtıcı ve endişe verici olduğunu ifade etti.

Bronşit ve zatürre vakalarında hızlı artış

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, yaz sezonunda tatile çıkanların klima kullanımıyla bronşit ve zatürre vakalarının hızla yükseldiğini belirtti. Otel ve tatil köylerinde klima maruziyetine bağlı hastalıkların en çok çocukları etkilediğini vurgulayan Özkaya, "Legionella" bakterisinin klimalardan üremesi sonucu ortaya çıkan "Lejyoner Hastalığı"nın çocuklarda COVID-19'a oranla daha fazla zatürreye neden olduğunu söyledi.

Ciddi sayıda artış görülüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özkaya, otel ve tatil köylerinde konaklayan kişiler arasında "beni klima çarptı" diyen neredeyse her iki kişiden birinde bu hastalıkların görüldüğünü belirtti. Bu durumdan en çok etkilenenlerin çocuk yaş grubu olduğunu vurgulayan Özkaya, "COVID-19 salgınında çocuk yaş grubunda bu kadar çok zatürre görmüyorduk. Son günlerde, Legionella bakterisinin çocuklarda COVID-19'a oranla daha fazla zatürreye neden olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı

Prof. Dr. Özkaya, Legionella pneumophila bakterisinin klimalardan üremesiyle ortaya çıkan Lejyoner Hastalığı'nın kronik rahatsızlığı olan kişilerde ölümcül olabileceğini belirtti. Yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sauna, hamam ve kaplıca havuzlarına dikkat

Prof. Dr. Özkaya, bakterinin genellikle ılık sularda kolaylıkla çoğalabileceğini söyleyerek, "Hastalık havada asılı duran su damlacıklarının solunması yoluyla insanlara bulaşır. Bakteri, su buharı gibi küçük su damlacıklarının içine yerleşerek havaya karışabilir. Kontamine suların bulunduğu sauna, hamam veya kaplıca havuzu gibi sıcak sulardan çıkan buhar damlacıklarının solunmasıyla bakteri akciğerlere ulaşır" dedi.

Klimalar iyi temizlenmeli

Klimaların iyi temizlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, klima zatürresinde şikayetlerin genellikle grip belirtileri gibi olduğunu ve bu yüzden fark edilmesinin zor olduğunu ifade etti. Kronik hastalığı olanlarda hayati sonuçlara neden olabileceğini belirten Özkaya, "Pandemi sonrası ani ısı değişiklikleri ve klimalara maruz kalmak grip ile karıştırılabilir ve önemsenmeyebilir. Çocukların ise şikayetlerini tam anlatamamaları nedeniyle uzamış öksürük ve ateş ile doktora başvurduklarında ciddi zatürre vakaları ile karşılaşılabilir" dedi.

Klimalar 22 derecenin altına düşmemeli

Tatile çıkan veya çıkacak vatandaşların klima kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Özkaya, "Özellikle kapalı yerlerde klima ayarlarını 22 derecenin altına düşürmemelerini ve çok fazla ısı değişimine maruz kalmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde gerçekleşen bir Legionella salgınına atfen bu ismi almıştır. Bu salgın, Amerikan Lejyonerler adı verilen bir askeri organizasyonun bir toplantısında çok sayıda insanın hastalanması ve ölmesine neden olmuştur. Legionella genellikle göller, nehirler ve akarsular dahil tatlı su ortamlarında bulunur. Çoğu salgın otel gibi toplu yaşama dahil büyük binalarda meydana gelir çünkü karmaşık dağıtım sistemleri bakterilerin daha kolay çoğalıp yayılmasına izin verir.