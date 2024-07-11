Mevsim koşullarına göre hava sıcaklığını ayarlamak için sıkça tercih edilen klimalar, yaşam konforu ve sağlık açısından büyük önem taşıyor. Serinlemek, ısınmak ve nem kontrolü sağlamak gibi birçok avantajı bulunan klima, doğru kullanılmadığında solunum yolu rahatsızlıkları ve bakteri üretimi gibi olumsuz sonuçlara yol açarken kullanım ömrü de düşüyor. Bu sebeple klimayı koşullara uygun olarak kullanmak, hem daha sağlıklı bir yaşam alanı hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Dünyanın en büyük klima üreticisi olarak sektördeki global liderliğini sürdüren Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, doğru klima kullanımı için 9 öneri paylaşıyor. İSTANBUL (İGFA) - İç mekanların iklimlendirilmesinde önemli bir rol oynayan klima, doğru ve dengeli hava sıcaklığını ayarlama noktasında sıkça tercih ediliyor. Konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak için kullanılan klima, sessiz bir çalışma ortamından uyku kalitesine, enerji verimliliğinden kontrollü nem oranı sağlamaya kadar birçok avantaj sunuyor. Ancak bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için klimanın doğru ve bilinçli kullanılması kritik önem arz ediyor. Klima yanlış kullanıldığında, solunum yolu hastalıkları, enerji israfı, küf ve bakteri oluşumu gibi sağlığı tehdit eden çeşitli risklere yol açıyor. Bu nedenle, klimanın ideal ve doğru şekilde kullanılması, sağlıklı bir yaşama destek olmasının yanı sıra enerji verimliliğini artırarak çevre dostu bir kullanıma olanak tanıyor. Gree Klima Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, doğru klima kullanımı için önerilerde bulunuyor.

“DOĞRU KLİMA KULLANIMI HEM BİREYSEL KONFOR HEM DE ÇEVRE İÇİN BÜYÜK FARK YARATIR” Filiz Doğan, “Klima dendiğinde akla ilk serinlemek ve ısınmak gelse de yaşam kalitesini önemli derecede artıran temel bir ihtiyaç olarak tanımlamak çok daha doğru. Bu sebeple gerek evde gerek çalışma ortamlarında gün aşırı temasta olduğumuz klimaları bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir. Klimalar, sağladığı sıcaklık dengesinin yanı sıra birçok açıdan titizlikle değerlendirilmeli. Çevre dostu özellikler, akıllı kontrol sistemleri, sağlığa uygun fonksiyonlarla geliştirilmiş modern klimalar, her yaş grubunun rahatlıkla tercih edeceği entegre çözümler sunar. Böylece cihaz performansıyla beraber sağlıklı yaşam konforu da önemli ölçüde artar. Unutmamalıyız ki klimaların doğru kullanımı hem bireysel konfor hem de çevre için büyük bir fark yaratır. Biz Gree Klima olarak, klimanın temel bir ihtiyaç olduğu anlayışından hareketle tüm klimalarımızı çevreye ve sağlığa duyarlı özelliklere sahip gelişmiş teknolojik fonksiyonlarla üretiyoruz. Tüm operasyonel süreçlerimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve tüketicilerimizin kaliteli bir kullanıcı deneyimi yaşaması için her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Doğru klima kullanımı için tüketicilerin diikkat etmesi gereken önemli husuları ise şöyle sıralayabiliriz:

1. Doğru Sıcaklık Ayarı: Klimaları yaz aylarında 24-26 derece arasında, kış aylarında ise 20-22 derece arasında ayarlamak enerji tasarrufu ve sağlık açısından en uygun sıcaklık aralığını sunar. Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak ayarlar, klima çarpmasına ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir.

2. Nem Kontrolü: Klimalar, ortamın nem dengesini koruyarak konforlu bir hava sağlar. Özellikle yaz aylarında nem oranını azaltarak ferah bir ortam yaratılabilir. Bu sayede terleme ve bunaltıcı sıcaklıklar önlenmiş olur.

3. Düzenli Temizlik ve Bakım: Klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi, bakteri ve toz birikimini önler. Böylece solunum yolu hastalıklarının ve alerjilerin oluşma ihtimali azalır. Gree Klima’da da bulunan ‘kendi kendini temizleme özelliği’, cihazda oluşabilecek bakteri ve küfleri tek tuşla önlemeyi mümkün kılar.

4. Sessiz ve Kesintisiz Çalışma: Klimanın sessiz çalışması, uykunun bölünmesini engelleyerek daha huzurlu bir uyku deneyimi sağlar. Elektrik kesintileri sonrasında da klimanın aynı ayarlarla çalışmaya devam etmesi konforlu bir kullanıcı deneyimine olanak tanır.

5. Akıllı Kontrol Sistemleri: Modern klimalar, uzaktan kumanda edilebilme ve Wi-Fi yardımıyla telefon uygulamalarıyla kontrol edilebilme özelliklerine sahip. Akıllı kontrol sistemleri sayesinde klima, kumanda kaybolsa bile telefon üzerinden kontrol edilebilir.

6. Sağlık Dostu Özellikler: Klimaların fonksiyonel filtreleri, Cold Plasma ve UV ışığı ile negatif iyonları, bakteri ve virüsleri hapsedebilme, nem sensörleri ile ortamın nem oranını dengeleyebilme gibi sağlık dostu özelliklere sahip olması önem taşır. Bu sayede klimalar kötü kokuları ve mantar oluşumunu da önleyerek sağlıklı bir hava sağlar.

7. Enerji Verimliliği: Yüksek enerji verimliliğine sahip klimalar, doğanın korunmasına katkıda bulunur. 9.0 SEER gibi yüksek enerji verimliliği değerlerine sahip klima modelleri, enerji tasarrufu sağlarken çevreye duyarlı bir seçenek olarak ön plana çıkar.

8. Çevre Dostu Teknolojiler: Yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra çevreye duyarlı klima kullanımı da doğanın korunmasına katkı sağlar. Yeşil teknolojilerle donatılmış klimalar karbon ayak izinizi azaltır ve sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım atar.

9. Gelişmiş Konfor Fonksiyonları: Klimanın konforlu bir kullanım deneyimi sunması için birçok özellikle donatılması gerekir. Bunların başında gelen enerji tasarrufu modu, enerji verimliliği sağladığı gibi maliyet açısından da uygun bir seçenek olarak öne çıkar. Çocuk kilidi modu, kumanda üzerinde yanlış tuşlamayı önleyerek klima ayarlarının bozulmasını önler. Cihazın kendi kendini kurutmasını sağlayan X-Fan, bakteri ve küf oluşumunu azaltarak sağlıklı havayı destekler. Uyku modu, klimanın sessiz şekilde çalışarak konforlu bir serinlik sunmasını sağlarken I-Feel modu ise ortam sıcaklığını algılayarak en ideal serinliği otomatik olarak ayarlar. Ücretsiz bir hizmet olan Wi-Fi Modu, kumanda kaybolsa bile klimanın telefon üzerinden kontrol edilmesine olanak tanır. Temiz hava özelliği olarak bilinen Sağlık Modu, bakteri, virüs, mantar, kötü koku gibi etmenleri dışarıda tutar. Multi fonksiyonel filtreler ise havanın taze ve dengeli üflenmesini sağlayarak canlıların nefesini destekler. Gree Klima, bir klimada olması gereken tüm gelişmiş fonksiyonları cihazlarında bulundurarak üst düzey bir konfor sağlar.