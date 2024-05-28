Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kentimizde klima kullanımında artış gözlemleniyor. Ancak, klimaların bilinçsizce kullanımı hem çevreye zarar veriyor hem de bütçeleri zorluyor.

Klima kullanımında nelere dikkat etmeli?

1. İyi ısı yalıtımı, elektrik tüketimini azaltır.

2. Güneş ışığını engelleyin, enerji tasarrufu sağlayın.

3. Kapı ve pencereleri kapalı tutun, düzenli havalandırın.

4. Klima bakımını düzenli yapın, yetkili servislere danışın.

5. Hava filtrelerini haftada bir temizleyin.

6. Aşırı soğutmadan kaçının, termostatı 24°C'de sabit tutun.

7. Hava akışını ayarlayarak homojen soğutma sağlayın.

8. Hava akış yönünü doğru ayarlayın, etkili soğutma için.

9. Nem alma modunu kullanarak nem dengesini koruyun.

10. Diğer elektrikli aletlerle aşırı elektrik tüketimini önleyin.

11. Özellikle yaşlı ve çocukların klima akımından uzak durmasını sağlayın.

12. Bitki ve hayvanların klima akımında uzun süre bulunmamasına özen gösterin.

13. Klima temizliği ve bakımı için uzman desteği alın.

14. Kalabalık ortamlarda klima kullanımından kaçının, taze hava ile havalandırma yapın.

TMMOB İzmir Şubesi uyarıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, klimaların bilinçli kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Klimaların doğru kullanımı, hem çevreye hem de bütçeye katkı sağlar.