Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, İletişim Teknolojileri Çarşısı 1360. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu bayisine klima montajı yapmak için merdivene çıkan Maksut Beyazıt, bir anda elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazıt, ağır yaralı olarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maksut Beyazıt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.