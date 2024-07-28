Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Hurma Mahallesi'nde, bir apartmanın ikinci katında bulunan klima motoru büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, apartmanda paniğe yol açtı.

Yangın nasıl başladı?

Patlama, saat 14.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, klima motorunun aşırı ısınması sonucu patlama yaşandı. Patlama sonrası doğal gaz borusu alev aldı ve yangın hızla yayıldı. Apartmandaki sakinler büyük bir korku ve panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. İlk olarak doğal gaz hattını kapatan ekipler, yangının büyümesini engelledi. Apartman sakinlerinden Müge Zireker, "Patlama sesinin ardından büyük bir korku yaşadık. Hemen dışarı çıktık ve itfaiyeye haber verdik. Yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı" dedi.

"Binaya girmeye korkuyoruz"

Apartman sakinleri, olayın şokunu atlatamadan yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Meltem Güzelbayır, "Havuzdayken patlama sesini duyduk. Camlar kırıldı ve ateş gördük. Çok korktuk, kimse yaralanmadı ama hala korkuyoruz" şeklinde konuştu.