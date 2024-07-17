Cemiyet Gazinosu ile büyük ses getiren Cem Belevi ; Cemiyet Beach konseptiyle birbirinden özel şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor. Yeni projenin açılışı "Sesini Duymam Lazım"la başlıyor.

Cemiyet Beach projesine sahil mekanlarında devam edecek olan Cem Belevi; gazino şarkılarıyla da sevenlerine 70'ler ruhunu yaşatacak. Sözü ve müziği kendisine ait olan "Sesini Duymam Lazım" şarkısının aranjesini Esad Fidan yaptı. Klip son yılların gözde ilçesi Urla'da ünlü yönetmen Mustafa Özen tarafından çekildi. Cemiyet Beach projesine birbirinden özel şarkılarla devam edecek olan Cem Belevi , "hem eski hem yeni şarkıları harmanlayarak gelecek nesillere özel şarkılar emanet etmek istiyorum "dedi. Cem BELEVİ Sesini Duymam Lazım şarkısını 19 Temmuz Cuma günü BLV & Sony Music Türkiye işbirliği ile tüm dijital müzik platformlarında yerini alıyor.