Edirne Belediyesi'nde görevli Emrah Özeren, belediye tuvaletinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Klozetin içinde bir miktar para bulan Özeren, eline poşet geçirerek parayı dikkatlice aldı ve hemen Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğu belirlendi. Yaşlı adam, Zabıta Müdürlüğü'ne davet edilerek düşürdüğü parasına kavuştu.

Özeren, yaşadığı bu ilginç olayı şu sözlerle anlattı: "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim."