Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, geçtiğimiz yıllarda servetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Şarkıcı, "18 kilo altınım, 18 evim ve 4 yazlığım var" şeklindeki iddialar nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasında kalmıştı. Ancak Kobra Murat, bu açıklamanın yanlış olduğunu ve başının yandığını, ünlü DJ Caner Toygar yüzünden yaşadığını açıkladı.

"Maliye ve CİMER takipte"

Kobra Murat, "Linç" programına konuk olduğu sırada, daha önceki açıklamasına açıklık getirdi. Şarkıcı, altın ve mülklerden bahsederken aslında sadece birikimlerini çocuklarına yatırdığını söyledi. "Altınlarım çok birikince evlatlarıma ev aldım. Ama o zaman Caner Toygar, programında bu sözlerimi yanlış şekilde yansıttı. Benim söylediklerimi fotomontaj yaparak saptırmışlar" diyen Kobra Murat, yanlış anlamalar yüzünden Maliye ve CİMER'in kendisini takip ettiğini belirtti.

"Çocuklarıma aldığım hediyelerdi"

Kobra Murat, yanlış anlaşılmalar yüzünden büyük sıkıntılar yaşadığını ve hatta devlet kurumlarının peşine düştüğünü de ifade etti. "Altınlarım var ama onlar çocuklarıma aldığım hediyelerdi, 14 ayar kaba altınlar" diyerek, bu servet iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kobra Murat, altınlarını ve diğer birikimlerini sadece ailesi için biriktirdiğini belirterek, servet iddialarının abartıldığını ve tamamen yanlış bir şekilde yayıldığını açıkladı.