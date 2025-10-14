Türk müziğinin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki evinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından Kobra Murat’ın “kaza değil” açıklamaları, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve avukatı tarafından mahkemeye taşındı.

Kobra Murat’ın açıklamaları tepki çekti

Geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Olay sırasında evde Güllü’nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan’ın bulunduğu belirtilmişti.

Kobra Murat, sosyal medya ve açıklamalarında, Güllü’nün ölümünün “kaza değil, itme” şeklinde gerçekleştiğini iddia etti. Bu sözler üzerine Güllü’nün oğlu ve avukatı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu detayları

Tuğberk Yağız Hamza Gülter adına avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler hakkında, “merhume Güllü’nün hatırasına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 14 Ekim 2025 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Güllü’nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Cinsel muayenede ise yeni bir travmatik iz bulunmadı.

Raporda, vücudun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi.

Cinayet şüphesi yok

Adli Tıp raporunda Güllü’nün tırnakları arasında başka birine ait DNA bulunmadığı ifade edildi. Olay hâlihazırda Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturulmakta olup, ölüm nedeni kesinleşmemiştir.