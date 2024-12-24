Suna Kıraç’ın vefatının ardından evlat edindiği İpek Kıraç ile yaşadığı miras anlaşmazlığıyla sık sık gündeme gelen İnan Kıraç, 87 yaşında aldığı sürpriz bir karar ile yeniden evlendi. Tedavi gördüğü hastaneden rapor alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştiren Kıraç’ın bu evliliği, Koç ailesi içinde ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Vakıf yönetimine geçiş

İnan Kıraç ile evlenen Emine Alangoya, kısa süre içinde eşinin kurduğu vakfın yönetiminde aktif bir rol üstlenerek genel müdürlük pozisyonuna geçti. Ayrıca, iki kızı da vakıfta görev almaya başladı. Bu gelişme, Koç ailesinin miras ve yönetim ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Can Kıraç’tan imalı açıklamalar

İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’un işten çıkarılması ve İpek Kıraç ile ilişkilerinin gerilmesi, Emine Alangoya ile bağlantılandırıldı. Can Kıraç, sosyal medya üzerinden yaptığı imalı bir paylaşımda, "İnan Kıraç’ı senden koparanları ayıplıyorum" diyerek kardeşine ve Alangoya’ya üstü kapalı eleştiriler yöneltti. Ayrıca, Koç ailesinin kültürüne ve değerlerine atıfta bulunarak, bu evliliğin Koç kültürüne uygun olmadığını belirtti.