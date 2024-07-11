Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç Topluluğu, 1 Eylül'de yeni bir çalışma modeline geçiş yapacağını duyurdu. Çalışanlar haftada 4 gün, yöneticiler ise 5 gün ofiste olacak.

Çalışma modelinde değişiklik

Fortune Türkiye'nin haberine göre, Koç Topluluğu, Ağustos ayında yapacağı resmi duyurunun ardından 1 Eylül'de yeni bir çalışma modeline geçecek. Bu modelde çalışanlar haftada 4 gün, yöneticiler ise 5 gün ofiste bulunacak.

Ömer M. Koç'un açıklamaları

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, holdingin 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, mevcut işlerde ve yeni alanlarda yatırımlara devam edildiğini belirtti. Koç, Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin birleşmesinin bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yatırımlar ve gelecek planları

Ömer M. Koç, Tofaş'ın Stellantis ile Türkiye satış ve dağıtım şirketini satın almak için Rekabet Kurumu onayını beklediğini açıkladı. Ayrıca, Ford Otosan'ın ticari araç üreticisi olarak yatırımlarını sürdürdüğünü ve topluluğun yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini vurguladı.

Arçelik ve Whirlpool iş birliği

Koç Topluluğu'nun önemli bir stratejik adımı olarak değerlendirilen Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin birleşmesi, holdingin global pazarda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak. Bu birleşme, inovasyon ve teknoloji alanında da büyük fırsatlar yaratacak.

Tofaş ve Ford Otosan'daki gelişmeler

Tofaş'ın Stellantis ile olan iş birliği ve Ford Otosan'ın ticari araç üretimindeki yatırımları, Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründe de güçlü bir pozisyonda olmasını sağlıyor.