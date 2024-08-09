Koç Holding, 2024 yılının ilk yarısında zorlu ekonomik koşullara rağmen finansal açıdan sağlam bir duruş sergileyerek, konsolide bazda 30,8 milyar USD gelir elde etti. Aynı dönemde yaklaşık 1,9 milyar USD yatırım gerçekleştiren şirket, son beş yılda toplam yatırımlarını 12,3 milyar USD’ye ulaştırdı.

Güçlü finansal performans

2024 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, zorlu ekonomik koşullara rağmen şirketin uzun vadeli stratejileri ve çalışanların gayreti sayesinde başarılı bir performans sergilediklerini belirtti. Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun kurulduğu 1926 yılından bu yana sağlam adımlarla ilerlediğini ve ikinci yüzyılında da yatırımlarına devam ettiğini vurguladı.

Koç Holding'in küresel büyüme vizyonuna dikkat çeken Çakıroğlu, şirketin uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik adımlar attığını belirtti. Türkiye dışında 58 ülkede faaliyet gösteren Koç Topluluğu, 128 üretim tesisi ve pazarlama şirketi ile global arenada güçlü bir varlık sürdürüyor.

Koç Holding, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %7’sini gerçekleştiriyor. Şirketin ihracat başarısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan araştırmalarda da kendini gösteriyor. 155'ten fazla ülkeye ihracat yapan Koç Topluluğu, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.