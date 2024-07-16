Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin ihaleye katılacağı ve kazanılması durumunda yatırımcılarla detayların paylaşılacağı belirtildi.

Koç Holding'den büyük hamle

Koç Holding'e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkı ihalesine katılacak. İhale, 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KAP'a yapılan açıklama

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 (Kırk) yıl süreyle ‘'işletme hakkının verilmesi'' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in bu hamlesi, Türkiye'nin önde gelen turizm ve marin sektörlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'un en prestijli yat limanlarından biri olarak biliniyor ve bu yatırımın, Koç Holding'in turizm sektöründeki varlığını daha da güçlendireceği öngörülüyor.

İhalenin ekonomik ve stratejik önemi

İhalenin kazanılması durumunda, Koç Holding'in yat limanı işletmesi ile turizm sektöründe önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu, hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sağlayacak büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.