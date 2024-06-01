Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'deki sahip oldukları payların satışıyla ilgili yapılan ön görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceden yapılan özel durum açıklamamızda, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'deki paylarımızın satışıyla ilgili ön görüşmelerde bulunduğumuzu duyurmuştuk. Ancak yapılan ön görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı için görüşmeler sonlandırılmıştır."

Editör: Nurican ALBAYRAK