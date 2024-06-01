Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'deki sahip oldukları payların satışıyla ilgili yapılan ön görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceden yapılan özel durum açıklamamızda, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'deki paylarımızın satışıyla ilgili ön görüşmelerde bulunduğumuzu duyurmuştuk. Ancak yapılan ön görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı için görüşmeler sonlandırılmıştır."