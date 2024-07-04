Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali başladıKOCAELİ (İGFA) -Sanata ve kültürel etkinliklere önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok organizasyona da ön ayak oluyor. Bu kapsamda İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Kulübü, Kocaeli’deki diğer halk oyunları derneklerinin halk oyunları külüpleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin birlikte organize ettiği Kocaeli 1. Balkan Halk Oyunları Festivali başladı.

Birçok farklı Balkan ülkesinden misafirlerin katıldığı festival, yöresel kıyafetlerin giyildiği ve ülke bayraklarının sergilendiği kortej yürüyüşü ile İzmit Cumhuriyet Bulvarından başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve çevredeki vatandaşların beğenisini kazanan kortej Merkez Bankasından başlayıp kent meydanında sona erdi.

Kent meydanında yapılan açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Özkan Göçenler, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin, Gölcük Trakya İlleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Ramazan Korkut, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, Kocaeli Pomak Kültür Derneği Orhan Eren, Kocaeli Istrancalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamil Terzi, Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Raşit İlhan, misafir ülke halk oyunları öğrencileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılış programında konuşan kulüp başkanı Göçenler, “Biliyorsunuz yıllardır Kocaeli’mizden Balkanlara sürekli gidiyoruz. Gezelim Görelim etkinliğini; Batı Trakya, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek’e yaptık. Bizde bir yıldır derneklerimizle birlikte bir çalışma yapıyorduk. Biz bunu Kocaeli’de niye yapmayalım dedik. Bugün buraya 450 halk oyunları dansçımızı getirdik. Bizlere verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Açılış programındaki protokol konuşmalarından sonra halk oyunları dansçıları yöresel oyunlarını seyircilere sergiledi.