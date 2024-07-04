KOCAELİ (AA) - Birinci Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 ülkeden ekiplerin ve ziyaretçilerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kentteki halk oyunları dernekleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festivalde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan’dan halk oyunları ekipleri yer alıyor.

Yöresel kıyafetlerin giyildiği, katılımcı ülke bayraklarının açıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik kapsamında kentte bulunan 450 halk dansçısı, gezdikleri ilçelerde yöresel oyunlarını sergiliyor.

Gölcük, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde devam edecek festival, 7 Temmuz'da Karamürsel sahilindeki organizasyonla sona erecek.