Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kent Bayramlaşmasına katılan yüzlerce Kocaelili, bayram mutluluğunu birlikte yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin farklı renklerini bir araya getiren Kocaeli Kent Bayramlaşması, sıcak ve samimi bir atmosferde 39. kez gerçekleştirildi. Kent bayramlaşmasında Kocaeli’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde düzenlendi.

Kocaeli’nin farklı renklerinin buluştuğu bayramlaşma programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, LASTİK-İŞ Sendikası Başkanı Alaaddin Sarı, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşmaya katılanlara ikramlar sunulurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bandosu tarafından mini bir konser verildi.

Kent bayramlaşmasına katılanların Kurban Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’nin her yönüyle Türkiye’de örnek bir kent olduğunu ifade etti. Vali Yavuz, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Zulüm altında inleyen tüm kardeşlerimizin kurtuluşunu diliyorum” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK BİR KEZ DAHA ORTAYA KONDU

Sıcak havaya rağmen Kocaelililerin birlik ve beraberliklerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da programa katılan herkesin bayramını kutladı. Gazze’deki soykırımı lanetleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin nerede mazlum varsa oraya el uzattığını vurguladı.