Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Barbaros Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarıyla bölgenin ulaşım ağını genişletiyorKOCAELİ (İGFA) - Yol yapım çalışmalarıyla kentin ulaşım ağını genişleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır tanımıyor.

Bir yandan kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir, diğer yandan imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, nüfusun artması ve ihtiyaçların oluşması sebebiyle Başiskele Barbaros Mahallesi’nde yeni imar yolları ve mevcut yolların genişletilmesi çalışmalarına başladı. Ulubatlı Hasan Caddesi’nde devam eden kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlanması sonrasında terasman ve asfalt serim çalışması yapılacak. İhtiyaca cevap vermek, artan trafik yükünü daha geniş ve yeni yollar ile planlamak için yapılan çalışmalarla Başiskele Barbaros Mahallesi’nde trafik önemli ölçüde rahatlamış olacak.