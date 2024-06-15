Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde temizlik çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde Kocaeli genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri köprü, alt ve üst geçitler, mesire alanları, park, sahil, plajlar ve diğer birçok noktada onarım bakım ve mıntıka temizliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla vatandaşların, bayram tatilini temiz bir çevrede yaşamasını ve seyahat etmesini amaçlıyor. Nöbetçi ekipler bayram tatilinde de şehrin pırıl pırıl ve temiz kalması için çalışmaya devam edecek.

SAHİL, PARK VE BAHÇELER TEMİZLENDİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde olan park, bahçe, mesire alanı gibi birçok yerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparken şehrin farklı noktasındaki sahil, kavşak, asansör, alt ve üst geçitleri ihmal etmiyor. Temizlik çalışmaları kapsamında yeşil alanlar, bakım ve temizliğinde ot biçimi, otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler yıl boyunca da temizlik çalışmalarını aralıksız yapıyor.