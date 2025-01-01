Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrik telleri ve trafolarının patlaması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı, ekipler kısa sürede müdahale etti.

Patlama ve yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Abdi İpekçi ve Emek Mahallesi'nde bulunan elektrik telleri ve trafolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve bazı bölgelerde yoğun kıvılcımlar görüldü. Olay, vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Ekiplerin müdahalesi

Olayın hemen ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, her iki mahallenin elektriğini keserek yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Polis soruşturma başlattı

Yangının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Bu patlama, Darıca ilçesindeki son elektrik arızası olayı değil; 30 Aralık 2024’te de ilçenin farklı mahallelerinde benzer bir durum yaşanmıştı.