Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Abdi İpekçi Mahallesi'nde bir binada saat 19.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.

Patlama sonrası yangın çıktı

Darıca ilçesinin Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki bir binada gerçekleşen patlama, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yangın çıktı.

Ekipler olay yerinde müdahale ediyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.