Kocaeli Büyükşehir ekipleri, inşa süreci devam eden Gebze Millet Bahçesi’nde, 5 km’lik toplam iç yolların 3 bin 800 metresine asfalt serdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ye bağlı Gebze’ye yeni bir nefes ve yeni bir yaşam alanı kazandıracak Gebze Millet Bahçesi’nin inşası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, eski askeri kışla alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi’nde iç yolların yapım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

3 BİN 800 METRE YOL ASFALTLANDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gebze Millet Bahçesinin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediliyor. Büyükşehir ekipleri şu ana kadar yolun 3 bin 800 metresine asfalt serimi gerçekleştirdi. Aydınlatma işlerinin devam ettiği ve elektrik trafosunun inşa edildiği projede 10 bin metrekare kaldırım ve bin metrekare orta refüj işleri tamamlandı. Millet bahçesinin iç yollarından çevredeki caddelere geçiş için iki adet bağlantı ve yine iç yollar içerisinde üç adet dönel kavşak inşa edilecek. Ayrıca millet bahçesinin D-100 yan yol tarafındaki kapının hemen girişinde bulunan 250 araçlık otoparkın inşasına da devam ediliyor.